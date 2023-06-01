"РБ Лейциг" продлил контракт с воспитанником "Барселоны"

Пресс-служба “РБ Лейпциг” на официальном сайте объявила о продлении контракта с испанским полузащитником Дани Ольмо.

Новое соглашение между футболистом и немецким клубом будет действовать до лета 2027 года. Сумма отступных в контракте игрока составляет 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что испанцем интересуются “Реал" и “Барселона”.

В нынешнем сезоне 25-летний Ольмо является воспитанником “Барселоны”. За “РБ Лейпциг” он играет с 2020 года. Всего он провел за клуб 122 матча во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 28 результативных передач.

Не пропустите: ПСЖ завершает трансфер хавбека "Реала".