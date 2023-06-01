ПСЖ завершает трансфер хавбека "Реала"

ПСЖ находится на финишной прямой в переговорах по подписанию контракта с полузащитником "Реала" Марко Асенсио.

Как пишет AS, в ближайшие дни 27-летний футболист заключит трудовое соглашение с парижанами.

Срок действия контракта будет составлять от четырех до пяти лет.

Парижане обошли в гонке за футболиста "Астон Виллу", которая активно хотела подписать испанца.

В этом сезоне Асенсио провел 30 матчей в чемпионате Испании, записав на свой счет девять голов и одал шесть результативных передач.