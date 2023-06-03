Рамос высказался об уходе из ПСЖ

Уже точно известно, что после окончания сезона Серхио Рамос покинет ПСЖ.

В связи с этим 37-летний испанский защитник высказался относительно своего ухода.

"Носить красно-синюю майку в течение последних двух лет было замечательным опытом. У меня было незабываемое приключение в Париже, и я хочу поблагодарить всех за вашу поддержку и любовь. Вперед, ПСЖ!" - написал он.

В составе парижан испанец провел 57 матчей, забил пять голов и один раз ассистировал партнеру.