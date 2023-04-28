Рафинья хочет уйти из "Барселоны"

Полузащитник каталонской “Барселоны” Рафинья Диас рассматривает возможность ухода из клуба, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, 26-летний бразильский хавбек недоволен, что главный тренер команды Хави Эрнандес использует его на левой стороне атаки, в то время как Рафинья предпочитает играть на противоположной стороне, но эта роль отдана французу Усману Дембеле. В связи с этим футболист хочет покинуть клуб.

Ранее сообщалось о заинтересованности “Ньюкасла” в услугах Рафиньи.

В текущем сезоне бразильский хавбек был задействован в 43 матчах, в которых забил девять мячей и отдал десять ассистов.