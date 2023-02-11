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ПСЖ проиграл "Монако" в матче Лиги 1

Новости футбола Сегодня, 12:59
Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен

В матче 23-го тура чемпионата Франции “Монако” на своем поле обыграл “Пари Сен-Жермен” со счетом 3:1.

Победу монегасками принес дубль Виссама Бен-Йеддера. У гостей отличился Уоррен Заир-Эмери.

“Монако”, набрав 47 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1. ПСЖ с 54 очками остался на первом месте.

“Монако” – ПСЖ - 3:1 (3:1)
Голы: Головин, 4 - 1:0, Бен-Йеддер, 18 - 2:0, Заир-Эмери, 39 - 2:1, Бен-Йеддер, 45 - 3:1

“Монако”: Нюбель, Агиляр, Марипан, Дисаси, Кайо Энрике, Головин (Якобс, 80), Камара (Матазо, 90), Фофана, Бен-Сегир (Минамино, 72), Бен-Йеддер (Эмболо, 72), Диатта.

ПСЖ: Доннарумма, Пембеле (Хакими, 66), Данилу Перейра (Гарби, 59), Маркиньос, Битшиабу (Рамос, 46), Бернат, Солер, Витинья (Кимпембе, 80), Заир-Эмери, Неймар, Экитик (Хусни, 80).

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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