Стало известно, сыграет ли Месси против "Баварии"

У форварда ПСЖ Лионеля Месси есть шанс сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с “Баварией”, который пройдет 14 февраля.

Об этом заявил наставник клуба Кристоф Галтье.

По его словам, лидер команды почувствовал мышечную усталость.

“Он вернется к тренировкам в понедельник накануне матча с ”Баварией". С “Монако” он точно не сыграет, но с “Баварией” он может сыграть", - сказал он.