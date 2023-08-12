АНГ АНГ
Главная Новости ПСЖ не смог победить в 1-м туре Лиге 1 без Мбаппе и Неймара

ПСЖ не смог победить в 1-м туре Лиге 1 без Мбаппе и Неймара

Новости футбола Сегодня, 16:57
ПСЖ не смог победить в 1-м туре Лиге 1 без Мбаппе и Неймара Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Франции “Пари Сен-Жермен” на своем поле сыграл вничью с клубом “Лорьян”. Матч состоялся в Париже на стадионе “Парк де Пренс” и завершился со счетом 0:0.

Парижский клуб владел мячом на протяжении 75 процентов времени. ПСЖ нанес 12 ударов по воротам, но из них в створ попали только дважды. У гостей было два неточных удара.

В этом матче не принимали участие нападающие хозяев Килиан Мбаппе и Неймар. Мбаппе отстранен от первой команды за отказ продлевать контракт либо переходить в другой клуб, а Неймар может перейти в “Барселону”.

Во втором туре чемпионата Франции ПСЖ на выезде сыграет с “Тулузой”. Матч состоится 19 августа. “Лорьян” на своем поле встретится с “Ниццей”. Матч будет сыгран 20 августа.

“Пари Сен-Жермен” – “Лорьян” - 0:0

“Пари Сен-Жермен”: Доннарумма, Хакими, Шкриньяр, Данилу Перейра, Эрнандес (Маркиньос, 82), Угарте, Витинья (Фабиан Руис, 68), Заир-Эмери, Ли Кан Ин (Экитик, 82), Асенсио (Солер, 69), Гонсалу Рамуш.

“Лорьян”: Мвого, Калулу, Лапорт, Тальби, Меите, Ле Гофф (Йонгва, 79), Ле Бри, Февр, Абержель, Макенго (Понко, 59), Дьенг (Коне, 59).

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
ПСЖ Лорьян Лига 1 Франция
Популярные новости
Испорченный дебют Кейна: "Бавария" потерпела разгромное поражение в Суперкубке Германии Новости футбола Сегодня, 16:44 Испорченный дебют Кейна: "Бавария" потерпела разгромное поражение в Суперкубке Германии
Криштиану Роналду сделал "Аль-Наср" победителем Кубка арабских чемпионов Новости футбола Сегодня, 13:55 Криштиану Роналду сделал "Аль-Наср" победителем Кубка арабских чемпионов
ПСЖ завершает трансфер звезды Барселоны: это замена Мбаппе Новости футбола Сегодня, 06:00 ПСЖ объявил о переходе звезды "Барселоны"
Харри Кейн перешел в "Баварию" Новости футбола Сегодня, 05:47 Харри Кейн перешел в "Баварию"
"Манчестер Сити" одержал крупную победу в стартовом матче АПЛ Новости футбола Вчера, 17:09 "Манчестер Сити" одержал крупную победу в стартовом матче АПЛ
Киевское "Динамо" потерпело поражение в гостевом матче квалификации Лиги Конференций Новости футбола 10 авг 2023, 16:20 Киевское "Динамо" потерпело поражение в гостевом матче квалификации Лиги Конференций
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:57 ПСЖ не смог победить в 1-м туре Лиге 1 без Мбаппе и Неймара Новости футбола Сегодня, 16:44 Испорченный дебют Кейна: "Бавария" потерпела разгромное поражение в Суперкубке Германии Новости футбола Сегодня, 15:28 "Ньюкасл" одержал разгромную победу в 1-м туре АПЛ Новости футбола Сегодня, 14:03 "Брайтон" разгромил новичка АПЛ в матче 1-го тура Новости футбола Сегодня, 13:55 Криштиану Роналду сделал "Аль-Наср" победителем Кубка арабских чемпионов Новости футбола Сегодня, 13:50 27 голов: клубы Бундеслиги уничтожили соперников в Кубке Германии Новости футбола Сегодня, 13:39 "Марсель" одержал волевую победу в 1-м туре Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 13:31 Украинец Довбик спас "Жирону" от поражения в матче 1-го тура Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 13:26 "Арсенал" одержал сложную победу в 1-м туре чемпионата Англии Новости футбола Сегодня, 07:00 Наставник “Челси” намекнул на новый трансфер
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 13 авг 2023 Прогноз на матч Нант - Тулузa 13 августа 2023 года Футбол 13 авг 2023 Прогноз на матч Сельта - Осасуна 13 августа 2023 года Футбол 13 авг 2023 Прогноз на матч Вильярреал - Бетис 13 августа 2023 года Футбол 13 авг 2023 Прогноз на матч Хетафе - Барселона 13 августа 2023 года Футбол 13 авг 2023 Прогноз на матч Форталеза - Сантос 14 августа 2023 года Футбол 14 авг 2023 Прогноз на матч Кадис - Алавес 14 августа 2023 года Футбол 14 авг 2023 Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 14 августа 2023 года