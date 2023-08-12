ПСЖ не смог победить в 1-м туре Лиге 1 без Мбаппе и Неймара

В матче 1-го тура чемпионата Франции “Пари Сен-Жермен” на своем поле сыграл вничью с клубом “Лорьян”. Матч состоялся в Париже на стадионе “Парк де Пренс” и завершился со счетом 0:0.

Парижский клуб владел мячом на протяжении 75 процентов времени. ПСЖ нанес 12 ударов по воротам, но из них в створ попали только дважды. У гостей было два неточных удара.

В этом матче не принимали участие нападающие хозяев Килиан Мбаппе и Неймар. Мбаппе отстранен от первой команды за отказ продлевать контракт либо переходить в другой клуб, а Неймар может перейти в “Барселону”.

Во втором туре чемпионата Франции ПСЖ на выезде сыграет с “Тулузой”. Матч состоится 19 августа. “Лорьян” на своем поле встретится с “Ниццей”. Матч будет сыгран 20 августа.

“Пари Сен-Жермен” – “Лорьян” - 0:0

“Пари Сен-Жермен”: Доннарумма, Хакими, Шкриньяр, Данилу Перейра, Эрнандес (Маркиньос, 82), Угарте, Витинья (Фабиан Руис, 68), Заир-Эмери, Ли Кан Ин (Экитик, 82), Асенсио (Солер, 69), Гонсалу Рамуш.

“Лорьян”: Мвого, Калулу, Лапорт, Тальби, Меите, Ле Гофф (Йонгва, 79), Ле Бри, Февр, Абержель, Макенго (Понко, 59), Дьенг (Коне, 59).