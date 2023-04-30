ПСЖ нацелился на молодого таланта "Арсенала"

21-летний нападающий “Арсенала” Фоларин Балогун может продолжить свою карьеру в ПСЖ.

Как сообщает Lequipe, парижский клуб рассматривает возможность подписания Балогуна, чтобы омолодить состав команды.

Отмечается, что его трансферная стоимость составляет около 30 миллионов евро.

Фоларин является воспитанником академии “Арсенала”, а его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне он играет в аренде “Реймс”, за который забил 18 голов и сделал две голевые передачи в 31 матче чемпионата Франции.