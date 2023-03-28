ПСЖ может получить топ-тренера

Роберто Манчини, который с 2018 года возглавляет сборную Италии, включен в список кандидатов на должность главного тренера команды “ПСЖ”.

По данным источника, нынешний наставник парижан Кристоф Галтье покинет клуб по окончании текущего сезона.

На данный момент "ПСЖ" лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции после 28 туров, набрав 66 баллов.

В Лиге чемпионов команда выбыла на стадии 1/8 финала, проиграв мюнхенской "Баварии" в двух матчах со счетом 0:1 и 0:2.