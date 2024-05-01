Президент Барселоны поссорился с известным агентом. Всё из-за Хави

Недавнее заявление президента Барселоны Жоана Лапорты о том, что Хави остаётся в команде, шокировало не менее, чем слова наставника об его уходе. Из-за такого решения босс «блауграны» даже поссорился с некоторыми людьми.

Одним из вероятных преемников Хави был немецкий специалист Ханс-Дитер Флик, который в ближайшее время должен был провести разговор с руководством Барселоны о работе в клубе. Как его, так и его представителя Пини Захави решение Лапорты застало врасплох.

Босс каталонцев, как считает Бар Каналетес, не посоветовался с агентом и тот разозлился на Лапорту, перестав отвечать на его сообщения.

Ранее сообщалось, что Флик был главным кандидатом на то, чтобы летом возглавить Барселону, а ради этой цели немецкий специалист даже начал учить испанский язык, чтобы проще адаптироваться в клубе.