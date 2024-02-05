Бывший тренер Баварии учит испанский, чтобы работать в Барселоне

Бывший главный тренер Баварии и сборной Германии Ханси Флик заинтересован в том, чтобы летом заменить Хави в Барселоне. Как сообщает Кристиан Фальк, немецкий тренер уже начал учить испанский язык, чтобы было проще адаптироваться в новом клубе.

Именно Флик считается главным кандидатом на то, чтобы стать главным тренером Барселоны. Видеть его в команде хочет президент клуба Жоан Лапорта.

Кроме Флика, Барселона рассматривает кандидатуры Роберто Де Дзерби, Рафаэля Маркеса, Сержиу Консейсау, Юргена Клоппа и Иманола Альгуасиля.

Напомним, в сентября Флик был уволен с поста главного тренера сборной Германии. Он должен был готовить команду к чемпионату Европы-2024, но провал на чемпионате мира-2022 и неудачи в товарищеских матчах подтолкнули руководство Футбольного союза Германии к такому решению.

Флик тренировал Баварию с ноября 2019 года по июнь 2021. Под его руководством мюнхенцы дважды выиграли Бундеслигу и 1 раз Лигу чемпионов. Именно Флик тренировал “рекордмайстеров” в легендарном матче против Барселоны, который закончился со счетом 8:2.