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Бывший тренер Баварии учит испанский, чтобы работать в Барселоне

Новости футбола Вчера, 07:00
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Бывший тренер Баварии учит испанский, чтобы работать в Барселоне Getty Images

Бывший главный тренер Баварии и сборной Германии Ханси Флик заинтересован в том, чтобы летом заменить Хави в Барселоне. Как сообщает Кристиан Фальк, немецкий тренер уже начал учить испанский язык, чтобы было проще адаптироваться в новом клубе.

Именно Флик считается главным кандидатом на то, чтобы стать главным тренером Барселоны. Видеть его в команде хочет президент клуба Жоан Лапорта.

Кроме Флика, Барселона рассматривает кандидатуры Роберто Де Дзерби, Рафаэля Маркеса, Сержиу Консейсау, Юргена Клоппа и Иманола Альгуасиля.

Напомним, в сентября Флик был уволен с поста главного тренера сборной Германии. Он должен был готовить команду к чемпионату Европы-2024, но провал на чемпионате мира-2022 и неудачи в товарищеских матчах подтолкнули руководство Футбольного союза Германии к такому решению.

Флик тренировал Баварию с ноября 2019 года по июнь 2021. Под его руководством мюнхенцы дважды выиграли Бундеслигу и 1 раз Лигу чемпионов. Именно Флик тренировал “рекордмайстеров” в легендарном матче против Барселоны, который закончился со счетом 8:2.

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