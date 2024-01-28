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Президент Барселоны хочет пригласить тренера, который ранее отказал блаугранас

Новости футбола Сегодня, 11:56
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Президент Барселоны хочет пригласить тренера, который ранее отказал блаугранас Президент Барселоны хочет пригласить тренера, который ранее отказал блаугранас

Президент Барселоны Жоан Лапорта уже во всю занимается поиском замены главному тренеру Хави, который покинет клуб по окончании текущего сезона.

По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, Лапорта хочет пригласить на вакантную должность немецкого тренера Ханси-Дитера Флика.

Интересно, что в 2021 году президент Барсы уже пытался убедить немца возглавить команду, но тогда тот отказался. После этого главным тренером блаугранас был назначен Хави.

Флик находится без работы с осени прошлого года после увольнения из сборной Германии. 58-летний специалист добился значительных успехов за время своего пребывания в Баварии. Под его руководством мюнхенский суперклуб дважды становился чемпионом Германии и один раз побеждал в Лиге Чемпионов.

Ранее мы сообщали, что главным кандидатом на замену Хави является наставник одного из клубов английской Премьер-лиги.

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