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Де Дзерби – первый кандидат на замену Хави после его ухода из Барселоны

Новости футбола Сегодня, 06:07
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Де Дзерби – первый кандидат на замену Хави после его ухода из Барселоны Де Дзерби – первый кандидат на замену Хави после его ухода из Барселоны

Вчера, в рамках матча 22-го тура испанской Ла Лиги Барселона принимала в гостях Вильярреал. Матч вышел очень зрелищным и насыщенным, но все же гости вышли с него победителям (5:3). После матча главный тренер каталонского клуба Хави Эрнандес сделал заявление, что покинет клуб после окончания сезона.

Теперь остается открытым вопрос, кто сменит испанца на посту главного тренера. Ранее мы сообщали о том, что приемником Хави может стать экс-игрок Барселоны Тьяго Мотта. Но согласно информации от Mail on Sunday, главным претендентом является действующий наставник Брайтона – Роберто Де Дзерби.

Также итальянского специалиста связывают с Ливерпулем, после того, как Юрген Клопп сделал аналогичное заявление об уходе в конце сезона.

Помимо Де Дзерби на пост главного тренера также претендует наставник резервной команды Барселоны - Рафа Маркес, который ранее выступал за блауграну, а также тренер Вулверхэмптона Хулен Лопетеги.

Де Зерби был назначен главным тренером Брайтона в сентябре 2022 года, ранее он возглавлял донецкий Шахтер. В свой первый сезон на посту тренера «чаек» команда Де Дзерби дошла до полуфинала Кубка Англии, где проиграла Манчестер Юнайтед.

В прошлом сезоне Брайтон финишировал на седьмом месте в Премьер-лиге и квалифицировался в Лигу Европы, обеспечив таким образом участие клуба на евроарене впервые в своей истории.

В этом сезоне Брайтон снова находится на седьмом месте в высшем английском дивизионе, набрав 32 очка в 21 игре. Де Зерби известен как очень современный тренер с точки зрения его игрового стиля, который вполне соответствует философии Барселоны.

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