Замена Хави уже готова? Тренер Болоньи высказался о переходе в Барселону

Вчера, в рамках матча 22-го тура испанской Ла Лиги Барселона принимала в гостях Вильярреал. Матч вышел очень зрелищным и насыщенным, но все же гости вышли с него победителям (5:3). После матча главный тренер каталонского клуба Хави Эрнандес сделал заявление, что покинет клуб после окончания сезона.

После этого стали появляться слухи о том, что экс-игрок Барселоны и сборной Италии, а ныне – тренер Болоньи Тьяго Мотта может стать у руля блауграны.

Во время общения со Sky Sports Italia он рассказал, что думает о решении Хави уйти с Барселоны:

«Это печально, он проделал отличную работу и выиграл титул в прошлом сезоне. Я видел, как Юрген Клопп объявил, что покидает Ливерпуль. Но это работа и мы сами делаем выбор».

Когда его спросили о его будущем в Барселоне, Мотта добавил:

«Когда появятся новости, я вам сообщу, но сегодня их нет».

Тьяго Мотта в прошлом итальянский полузащитник. Клубную карьеру начинал в резервной команде Барселоны в 1999, но через три года уже перешел в основной состав. В каталонском клубе провел суммарно восемь лет. После этого еще успел поиграть за Атлетико, Дженоа, Интер и ПСЖ. Карьеру закончил в 2018 году. Сразу же после этого решил начать тренерскую деятельность и первым опытом была юношеская команда ПСЖ. После этого он сидел в тренерском кресле Дженоа и Специи, пока не возглавил Болонью в 2022 году.