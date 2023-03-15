Появились подробности вероятного перехода Месси в клуб из Саудовской Аравии

Согласно сообщению Marca, Лионель Месси может перейти в клуб из Саудовской Аравии – “Аль-Хилаль”, который готов заплатить ему 220 млн евро за сезон, включая прочие коммерческие доходы.

Власти страны готовы изменить законы и увеличить зарплатный лимит, чтобы привлечь аргентинского футболиста.

Однако, до лета на “Аль-Хилаль” наложены санкции со стороны ФИФА, поэтому клуб не может подписывать новых игроков.

Отец Месси уже прибыл в Эр-Рияд на переговоры по коммерческим сделкам. Если Месси согласится на предложение, то он получит контракт на год.