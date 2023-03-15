Появились подробности вероятного перехода Месси в клуб из Саудовской Аравии
Новости футбола Сегодня, 10:00
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
Согласно сообщению Marca, Лионель Месси может перейти в клуб из Саудовской Аравии – “Аль-Хилаль”, который готов заплатить ему 220 млн евро за сезон, включая прочие коммерческие доходы.
Власти страны готовы изменить законы и увеличить зарплатный лимит, чтобы привлечь аргентинского футболиста.
Однако, до лета на “Аль-Хилаль” наложены санкции со стороны ФИФА, поэтому клуб не может подписывать новых игроков.
Отец Месси уже прибыл в Эр-Рияд на переговоры по коммерческим сделкам. Если Месси согласится на предложение, то он получит контракт на год.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 17:54 "Манчестер Сити" уничтожил "РБ Лейпциг" в Лиге чемпионов
Новости футбола Вчера, 14:35 Украину исключили из числа претендентов на проведение ЧМ-2030
Новости футбола Вчера, 13:55 Клуб Роналду вышел в полуфинал Кубка Саудовской Аравии
Новости футбола Вчера, 13:36 Официально: ФИФА утвердила формат чемпионата мира 2026 года
Новости футбола 13 мар 2023, 17:48 "Милан" не смог обыграть одну из слабейших команд Серии А
Новости футбола 13 мар 2023, 14:15 В сборную Украины на матч с Англией довызваны два футболиста
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 11:36 Известный тренер заинтересован в возможности возглавить сборную Бразилии Новости футбола Сегодня, 11:00 Вслед за Россией: Беларусь могут отстранить от Евро-2024 Новости футбола Сегодня, 10:41 "Реал" уже нашел замену для Анчелотти Новости футбола Сегодня, 10:00 Появились подробности вероятного перехода Месси в клуб из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 07:51 "Бавария" хочет бесплатно подписать капитана сборной Англии Новости футбола Сегодня, 07:38 Ибрагимович получит приглашение в сборную Новости футбола Сегодня, 07:21 Гвардиола в третий раз победил в Лиге чемпионов со счетом 7:0 Новости футбола Сегодня, 07:00 Клопп оценил шансы "Ливерпуля" на камбек в матче с "Реалом" Новости футбола Сегодня, 06:50 ПСЖ готовит трансфер звездного форварда из "Ливерпуля" Новости футбола Сегодня, 06:43 Названа дата финального матча ЧМ-2026
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Реал Мадрид - Ливерпуль 15 марта 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Наполи - Айнтрахт 15 марта 2023 года Футбол 16 мар 2023 Прогноз на матч Реал Сосьедад - Рома 16 марта 2023 года Футбол 16 мар 2023 Прогноз на матч Арсенал Лондон - Спортинг Лиссабон 16 марта 2023 года Футбол 17 мар 2023 Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах - Вердер 17 марта 2023 года Футбол 17 мар 2023 Прогноз на матч Вальядолид - Атлетик 17 марта 2023 года