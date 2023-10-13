Исторический рекорд. Последний раз Аргентина пропускала в финале Чемпионата Мира в 2022 году

В пятницу, 13 октября, сборная Аргентины победила Парагвай в отборе на Чемпионат Мира 2026 года.

Действующие чемпионы мира из Аргентины благодаря голу Отаменди на четвертой минуте одержали победу со счетом 1:0. Также на поле появился Лионель Месси - он вышел на замену во втором тайме. Аргентина занимает первое место в группе, набрав девять очков в трех матчах.

Но главный факт заключается в том, что вратарь Аргентины Эмилиано Мартинес не пропускает уже 622 минуты. Последний раз в ворота аргентинцев забивала сборная Франции в финале Чемпионата Мира 2022 года. Для Аргентины это новый исторический рекорд.