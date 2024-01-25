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После неудачи с Мукиеле Бавария переключилась на другого французского защитника

Новости футбола Сегодня, 13:58
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Бавария ведет переговоры о покупке талантливого французского защитника Бавария ведет переговоры о покупке талантливого французского защитника

Французский правый защитник Галатасарая Саша Боэ может стать игроком мюнхенской Баварии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо, ссылаясь на источники в Турции.

Сообщается, что представители мюнхенского клуба находятся в Стамбуле, где проводят переговоры с турецким клубом. Первоначальное предложение чемпионов Германии составило 15 миллионов евро с различными бонусами.

23-летний Боэ выступает за Галатасарай с 2021 года. Стамбульский клуб выкупил футболиста у Ренна за очень скромную сумму (порядка 1,15 миллиона евро). В общей сложности француз сыграл за Галатасарай 83 матча (четыре гола).

В текущем сезоне футболист сыграл 31 матч во всех турнирах, в которых сделал два точных удара.

В свое время Боэ, который также может сыграть слева в защите, выступал за различные молодежные и юношеские сборные Франции.

В январе Бавария пыталась подписать Кирана Триппьера у Ньюкасла и Норди Мукиеле из ПСЖ, но переговоры по игрокам не увенчались успехом.

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