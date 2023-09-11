Португалия разгромила Люксембург, забив девять голов

Португалия принимала Люксембург на домашнем стадионе в рамках отбора на Чемпионат Европы-2024.

Португалия разгромила Люксембург в шестом отборочном туре. Еще в первом тайме португальцы забили четыре гола и сняли все вопросы победителя. Дублями отличились Гонсало Инасиу и Гонсалу Рамос.

Во второй половине Португалия продолжила разгром. Диогу Жота тоже записал в свой актив дубль. Кроме него забивали еще Бруно Фернандес, Рикарду Орта и Жоау Феликс. Португальцы разгромили Люксембург со счётом 9:0. Они одержали шестую победу в шести матчах, забили 18 голов и ни одного не пропустили.

Квалификация на Чемпионат Европы-2024: