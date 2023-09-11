Португалия разгромила Люксембург, забив девять голов
Новости футбола Сегодня, 16:56
Португалия разгромила Люксембург, забив девять голов
Португалия принимала Люксембург на домашнем стадионе в рамках отбора на Чемпионат Европы-2024.
Португалия разгромила Люксембург в шестом отборочном туре. Еще в первом тайме португальцы забили четыре гола и сняли все вопросы победителя. Дублями отличились Гонсало Инасиу и Гонсалу Рамос.
Во второй половине Португалия продолжила разгром. Диогу Жота тоже записал в свой актив дубль. Кроме него забивали еще Бруно Фернандес, Рикарду Орта и Жоау Феликс. Португальцы разгромили Люксембург со счётом 9:0. Они одержали шестую победу в шести матчах, забили 18 голов и ни одного не пропустили.
Квалификация на Чемпионат Европы-2024:
- Португалия – Люксембург – 9:0
- Латвия – Уэльс – 0:2
- Словакия – Лихтенштейн – 3:0
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