Португалия одержала разгромную победу в отборе Евро-2024
Новости футбола Сегодня, 16:48
Фото: инстаграм сборной Португалии/Автор неизвестен
В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 сборная Португалии на своем поле разгромила сборную Боснии и Герцеговины со счетом 3:0.
Победу португальской национальной команде принесли дубль Бруну Фернандеша и гол Бернанду Силвы.
Португалия – Босния и Герцеговина - 3:0 (1:0)
Голы: Силва, 44 - 1:0, Фернандеш, 77 - 2:0, Фернандеш, 90+4 - 3:0
Португалия: Кошта, Канселу, Диаш, Антониу Силва, Данилу, Геррейру (Семеду, 78), Фернандеш, Бернарду Силва (Отавио, 87), Пальинья (Жота, 87), Феликс (Невеш, 62), Роналду.
Босния и Герцеговина: Шехич, Дедич, Саничанин, Ахмедходжич, Баришич (Хамулич, 71), Колашинац (Газибегович, 79), Пьянич (Прцич, 79), Цимирот, Хаджиахметович (Тахирович, 72), Стеванович, Джеко (Варешанович, 79).
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