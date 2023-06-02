Портал Goal назвал топ-20 лучших игроков сезона в Европе

Портал Goal представил свою версию 20 лучших футболистов сезона-2022/2023 в Европе.

Первое место занял нападающий “Манчестер Сити” и сборной Норвегии Эрлинг Холанд. Вторым стал его бельгийский одноклубник полузащитник Кевин де Брюйне. В топ-3 также вошел нападающий “Реала” и сборной Бразилии Винисиус Жуниор. Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси занял девятое место.

Топ-20 лучших игроков сезона в Европе по версии Goal.com выглядит так:

1. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", сборная Норвегии).

2. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", сборная Бельгии).

3. Винисиус Жуниор ("Реал", сборная Бразилии).

4. Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции).

5. Харри Кейн ("Тоттенхэм", сборная Англии).

6. Рональд Араухо ("Барселона", сборная Уругвая).

7. Виктор Осимхен ("Наполи", сборная Нигерии).

8. Роберт Левандовски ("Барселона", сборная Польши).

9. Лионель Месси (ПСЖ, сборная Аргентины).

10. Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", сборная Германии).

11. Родри ("Манчестер Сити", сборная Испании).

12. Мартин Эдегор ("Арсенал", сборная Норвегии).

13. Хвича Кварацхелия ("Наполи", сборная Грузии).

14. Букайо Сака ("Арсенал", сборная Англии).

15. Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити", сборная Германии).

16. Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд, сборная Англии).

17. Антуан Гризманн ("Атлетико", сборная Франции).

18. Натан Аке ("Манчестер Сити", сборная Нидерландов).

19. Карим Бензема ("Реал", экс-сборная Франции).

20. Педри ("Барселона", сборная Испании).

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