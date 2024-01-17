Попытка спасти сезон. Лион покупает нигерийскую звезду

Нападающий Гента Гифт Орбан в ближайшее время станет футболистом Лиона, сообщает Фабрицио Романо.

Клубы достигли договоренности о трансфере за 13 миллионов евро. 21-летний нигериец подпишет с французским клубом контракт до лета 2028 года.

Для Лиона это будет уже второй трансфер из чемпионата Бельгиий этой зимой. Ранее он у того же Гента купил за 17 миллионов 18-летнего флангового форварда Малика Фофана.

Гифт Орбан стал одним из главных открытий минувшего сезона. Зимой прошлого года он перешел из норвежского Стабека за 3,3 миллиона евро. В 52 матчах за бельгийский клуб во всех турнирах он забил 32 мяча.

После 18 туров Лион занимает лишь 16 место в турнирной таблице Лиги 1.