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Полузащитник Тоттенхема близок хочет вернуться в Хорватию

Новости футбола Вчера, 17:43
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Полузащитник Тоттенхема близок хочет вернуться в Хорватию Полузащитник Тоттенхема близок хочет вернуться в Хорватию

Полузащитник Тоттенхэма Иван Перешич близок к возвращению в родной Хайдук Спилт, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источников, пока все продвигается успешно и все на финальной стадии. Иван Перешич хочет вернуться в Хорватию. Тоттенхэм готов отпустить игрока в аренду до конца сезона. Перешич начинал заниматься футболом в молодежной академии Хайдука, базировавшегося в родном для хорвата городе Сплите. Провел в академии клуба около 11 лет, после чего перешел во французский "Сошо".

31 мая 2022 года перешел в Тоттенхэм Хотспур на правах свободного агента, став пятым хорватом в истории клуба. 23 июля сыграл свой первый матч за клуб против Рейнджерс (2:1). 6 августа дебютировал в Премьер-лиге, выйдя на замену во втором тайме вместо Райана Сессеньона в домашнем матче против Саутгемптона (4:1).

Серебряный призер чемпионата мира 2018 года. По количеству проведенных матчей и забитых голов входит в тройку лидеров сборной Хорватии.

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