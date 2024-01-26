Полузащитник сборной Египта получил сложную травму на тренировке

Центральный полузащитник сборной Египта Эмам Ашур пропустит матч 1/8 финала Кубка Африки против ДР Конго из-за травмы, которую он получил на тренировке.

Ашур неудачно сделал сальто назад и получил сотрясение мозга. Он точно пропустит следующий матч, и его участие будет находится под вопросом в игре 1/4 финала, если Египет туда выйдет.

На текущем Кубке Африки Ашур является основным игроком сборной Египта. Он сыграл 12 минут против Мозамбика, а матчи против Ганы и Кабо-Верде начал в стартовом составе.

Напомним, ранее Египет из-за травм остался без своего лидера Мохамеда Салаха и основного голкипера Мохамеда Аль-Шенави.