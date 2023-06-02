Польский арбитр может пропустить финал Лиги чемпионов из-за подозрений в расизме

Польский арбитр Шимон Марциняк может быть снят с судейства финала Лиги чемпионов.

Все дело в том, что поляк присутствовал на вечеринке ультраправых на своей родине.

Местные СМИ пишут, что участники этой вечеринки были замечены в проявлении нетерпимости к темнокожим, что противоречит кампаниям УЕФА против расизма и проявлению толерантности.

Итальянское издание La Repubblica уточняет, что УЕФА уже начало внутреннее расследование по этому поводу.