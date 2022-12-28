Подавал надежды в "Барселоне": Кркич остался без клуба в Японии

32-летний испанский футболист Боян Кркич остался без клуба.

На днях истек срок действия его контракта с японским клубом “Виссел Кобе”.

По решению сторон сотрудничество не продлевали.

Таким образом, бывший игрок “Барселоны” стал свободным агентом.

Напомним, что кроме испанского клуба он играл за “Сток Сити”, “Милан”, “Аякс” и “Рому”.

В составе “Барселоны” он провел 104 матча, в которых отметился 26 голами.