Победитель Лиги Европы прошлого сезона возглавил греческий клуб

Испанский специалист Хосе Луис Мендилибар, который в прошлом сезоне возглавлял Севилью и смог выиграть Лигу Европы, стал главным тренером греческого Олимпиакоса.

Хосе Луис Мендилибар всю свою карьеру, как игрока, так и тренера, провел в Испании. Он начинал свою карьеру в Бильбао Атлетик, после чего играл в трёх других низших испанских клубах.

Завершив карьеру игрока в 1994 году, он начал тренерскую деятельность и за это продолжительное время успел поработать со своим родным клубом, нескольких клубах Сегунды, а также в Реал Вальядолиде, Осасуне, Леванте и Алавесе.

В 2023 году он сменил Хорхе Сампаоли в тренерском кресле Севильи, что стало успешным выбором руководства клуба, ведь «красно-белые» в седьмой раз в своей истории сумели завоевать второй по значимости клубный титул Европы.

Олимпиакос 47 раз в своей истории завоевывал чемпионский титул Греции, а на международной арене максимально заходили в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, что произошло в сезоне 1998/99, и до такой же стадии добирался в Кубке обладателей кубков сезона 1992/93.

На данный момент Олимпиакос располагается на четвертой строчке турнирной таблицы, а отставание от лидера – ПАОКа, составляет шесть очков, при чем у лидеров есть игра в запасе. Команда принимала участие в Лиге Европы, но заняв третье место в своей группе покинула турнир.