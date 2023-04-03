Победы "Фейеноорда" и ПСВ, потеря "Аякса": результаты 27-го тура чемпионата Нидерландов

Состоялись матчи 27-го тура чемпионата Нидерландов. Стоит отметить победы “Фейеноорда” и ПСВ над “Спартой” и НЕКом, а также ничью между “Аяксом” и “Гоу Эхед Иглс”.

“Спарта” - “Фейеноорд” - 1:3 (1:1)

Голы: Пайшао, 12 - 1:1, Пинту, 33 - 1:1, Хименес, 70 - 1:2, Ганцко, 77 - 1:3

НЕК - ПСВ - 2:4 (0:3)

Голы: де Йонг, 7 - 0:1, Боскальи, 21 - 0:2, Верман, 39 - 0:3, де Йонг, 50 - 0:4, Таннан, 59 - 1:4, Таннан, 87 - 2:4

"Гоу Эхед Иглс" - "Аякс" - 0:0

АЗ - "Херенвен" - 1:1 (0:1)

Голы: ван Хойдонк, 5 - 0:1, Маус, 75 (автогол) - 1:1

"Эксельсиор" - "Твенте" - 0:0

"Камбур" - "Эммен" - 1:2 (0:0)

Голы: Паулиссен, 68 - 1:0, Эль Мессауди, 78 - 1:1, Велдмате, 90+2 - 1:2

"Валвейк" - "Витесс" - 1:0 (1:0)

Гол: Крамер, 27 - 1:0

"Утрехт" - "Волендам" - 0:0

"Фортуна" - "Гронинген" - 3:1 (2:0)

Голы: Кордоба, 3 - 1:0, Кордоба, 44 - 2:0, Пепи, 76 - 2:1, Гладон, 90+3 - 3:1

Положение команд: "Фейеноорд" - 64, "Аякс", ПСВ - 56, АЗ - 54, "Твенте" - 48, "Спарта" - 46, "Утрехт" - 39, "Валвейк" - 35 (26), "Херенвен" - 35, НЕК - 34, "Фортуна" - 32, "Гоу Эхед Иглс" - 30 (26), "Волендам" - 27, "Витесс", "Эммен", "Эксельсиор" - 24, "Гронинген" - 17, "Камбур" - 16.

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