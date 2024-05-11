Почеттино оценил шансы Челси попасть в еврокубки после волевой победы над Ноттингемом

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался о волевой победе команды над Ноттингемом (3:2) в матче АПЛ.

"Это была тяжелая игра, всегда тяжело играть против команды, которая проводит хороший сезон. Сегодня для них это был праздник, потому что они начали игру с уверенностью, что в следующем году останутся в Премьер-лиге.

Мы начали контролировать игру, но пропустили так, как нельзя. Второй тайм был трудным, но я думаю, что это важная победа для нас. Самое главное – это три очка, но мы не смогли повторить результаты предыдущих игр против Тоттенхэма и Вест Хэма.

Возвращение Риса Джеймса? Ему не повезло, потому что мы находимся в конце сезона, а осталось всего две игры меньше. Он может добавить свои качества и опыт".

Достижимо ли для Челси место в еврокубках по итогам сезона? Надеюсь, да, но впереди еще две большие игры", - цитирует Почеттино ВВС.