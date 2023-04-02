Шесть голов: "Реал" уничтожил аутсайдера Ла Лиги

В матче 27-го тура чемпионата Испании “Реал” на своем поле разгромил “Вальядолид” со счетом 6:0.

Победу королевскому клубу принесли хет-трик Карима Бензема, голы Родриго Гоэса, Марко Асенсио и Лукаса Васкеса.

“Реал”, набрав 59 очков, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. “Вальядолид” с 28 очками остался на 16-й позиции.

“Реал” – “Вальядолид” - 6:0 (4:0)

Голы: Родриго, 22 - 1:0, Бензема, 29 - 2:0, Бензема, 32 - 3:0, Бензема, 36 - 4:0, Асенсио, 73 - 5:0, Васкес, 90 - 6:0

“Реал”: Куртуа, Алаба (Вальехо, 69), Милитао, Камавинга, Кроос, Тчуамени, Васкес, Асенсио, Винисиус Жуниор (Себальос, 69), Родриго (Одриосола, 82), Бензема (Азар, 65).

“Вальядолид”: Асенхо, Перес (Кике Перес, 46), Хоакин Фернандес, Эль-Ямик, Фреснеда, Лукас Роза (Торрес, 61), Меса (Плано, 46), Онгла (Агуадо, 46), Мончу, Плата (Амалла, 70), Леон.

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