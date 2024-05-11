Тренер Лилля высказался о своем будущем. Его сватают в клубы АПЛ, Серии А и Лиги 1

Главный тренер французского Лилля Паулу Фонсека высказался о своем будущем. По словам наставника “догов”, он примет окончательное решение о дальнейшем продолжении карьеры по окончании сезона.

“Я не достиг никакого соглашения с другими клубами. Я полностью сосредоточен на последних играх Лилля. Я определюсь со своим будущим только в конце сезона”, - цитирует Фонсеку Николо Скира.

51-летний португальский специалист ранее был связан с Ливерпулем, но мерсисайдцы выбрали Арне Слота. Также Фонсеку отправляли на работу в Вест Хэм. Именно в португальце «молотобойцы» видят замену Дэвиду Мойесу, с которым, вероятно, клуб попрощается летом.

В последнее время СМИ отправляют тренера к конкуренту Лилля - Марселю. Фонсека также связан с Миланом, но «россонери» не считают его приоритетной фигурой, отдавая предпочтение испанскому специалисту Хулену Лопетеги.

Фонсека тренирует Лилль с 2022 года, до этого он возглавлял Рому, Шахтер Донецк и ряд португальских команд. Лилль занимает четвертое место в таблице Лиги 1 за два тура до конца сезона.