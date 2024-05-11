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Агент Модрича пролил свет на будущее своего клиента в Мадриде

Новости футбола Сегодня, 15:03
Владимир Мельник эксперт Dailysports Владимир Мельник
Агент Модрича пролил свет на будущее своего клиента в Мадриде Фото: marca.com/ Автор неизвестен

Будущее легенд Реала Тони Крооса и Луки Модрича до сих пор остается в подвешенном состоянии, а саудовские клубы стремятся пригласить хорвата в свою лигу.

Агент Модрича Валдика Лемич немного прояснил ситуацию касаемо будущего своего клиента на Сантьяго Бернабеу

"Пока что нет определенности относительно того, что произойдет с Модричем в Реале. На следующей неделе станет яснее. Реал Мадрид — дом для Модрича, и мы вместе примем решение, что для него будет лучше", - цитирует Лемича издание Marca.

Решение о судьбе Модрича ожидается после встречи игрока с президентом Реала Флорентино Пересом. Однако, как сообщил агент игрока саудовским СМИ, решение пока не принято.

По всем признакам, решение о будущем этих двух легенд Мадрида станет ясным сразу после финала Лиги чемпионов. Ходят разные слухи, но факт остается фактом: все зависит от встречи между президентом клуба и этими двумя полузащитниками.

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