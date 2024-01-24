Победа Марокко и ничья ДР Конго. Результаты группы F на КАН

В третьем туре Кубка африканских наций в группе F прошли два поединка - Замбия против Марокко, а Танзания встретилась с ДР Конго.

Замбия - Марокко - 0:1

В первой половине марокканцы больше владели мячом и были острее в атаке. Один из моментов завершился забитым мячом. На 37-й минуте Хаким Зиеш открыл счет в матче. После перерыва игра глобально не изменилась. Марокко держали матч под контролем и не дали сопернику возможности, чтобы хотя бы сравнять счет.

Марокко одержал минимальную победу 1:0, набрал семь очков и выходит в плей-офф КАН с первого места.

Танзания - ДР Конго - 0:0

Обе команды продемонстрировали довольно равный футбол. Конго нанесли три удара в створ ворот, а их соперник - ни одного. Однако, Конго не смогли найти момента для гола. Хотя, им это не сильно помешало. Конго набирает три очка и сборной этого хватает, чтобы со второй строчки выйти в плей-офф.