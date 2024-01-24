EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Победа Марокко и ничья ДР Конго. Результаты группы F на КАН

Победа Марокко и ничья ДР Конго. Результаты группы F на КАН

Новости футбола Сегодня, 17:01
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Победа Марокко и ничья ДР Конго. Результаты группы F на КАН Победа Марокко и ничья ДР Конго. Результаты группы F на КАН

В третьем туре Кубка африканских наций в группе F прошли два поединка - Замбия против Марокко, а Танзания встретилась с ДР Конго.

Замбия - Марокко - 0:1

В первой половине марокканцы больше владели мячом и были острее в атаке. Один из моментов завершился забитым мячом. На 37-й минуте Хаким Зиеш открыл счет в матче. После перерыва игра глобально не изменилась. Марокко держали матч под контролем и не дали сопернику возможности, чтобы хотя бы сравнять счет.

Марокко одержал минимальную победу 1:0, набрал семь очков и выходит в плей-офф КАН с первого места.

Танзания - ДР Конго - 0:0

Обе команды продемонстрировали довольно равный футбол. Конго нанесли три удара в створ ворот, а их соперник - ни одного. Однако, Конго не смогли найти момента для гола. Хотя, им это не сильно помешало. Конго набирает три очка и сборной этого хватает, чтобы со второй строчки выйти в плей-офф.

Связанные команды и лиги
Марокко ДР Конго Танзания Замбия Кубок африканских наций
Популярные новости
Атлетик Бильбао одолел Барселону и вышел в полуфинал Кубка Испании Новости футбола Сегодня, 18:07 Атлетик Бильбао одолел Барселону и вышел в полуфинал Кубка Испании
Играли в гольф и шахматы. Азар встретился с болбоем, которого ударил 11 лет назад Новости футбола Сегодня, 16:50 Играли в гольф и шахматы. Азар встретился с болбоем, которого ударил 11 лет назад
Очередная отставка на КАН. Сборная Туниса уволила главного трнера Новости футбола Сегодня, 15:10 Очередная отставка на КАН. Сборная Туниса уволила главного трнера
Кубок африканских наций. Нулевые ничьи в группе Е Новости футбола Сегодня, 14:02 Кубок африканских наций. Нулевые ничьи в группе Е
Сборная Алжира отправила в отставку главного тренера Новости футбола Сегодня, 13:03 Сборная Алжира отправила в отставку главного тренера
НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости баскетбола Сегодня, 11:20 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:17 Арсенал поборется за Осимхена, Кот-д'Ивуар сменил главного тренера. Дайджест за 24 января Новости футбола Сегодня, 17:15 Кубок английской лиги 2023-2024: результаты, расписание и даты каждого раунда Новости футбола Сегодня, 17:10 Все участники раунда плей-офф Кубка африканских наций 2023 Новости футбола Сегодня, 17:05 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 17:01 Победа Марокко и ничья ДР Конго. Результаты группы F на КАН Новости футбола Сегодня, 16:55 Ливерпуль вышел в финал Кубка английской лиги Новости футбола Сегодня, 16:50 Играли в гольф и шахматы. Азар встретился с болбоем, которого ударил 11 лет назад Новости футбола Сегодня, 16:28 Бавария обыграла Унион в перенесенном матче Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 15:58 Тоттенхэм - Манчестер Сити: где и когда смотреть онлайн матч Кубка лиги Новости футбола Сегодня, 15:33 Жирона неожиданно проиграла Мальорке и покинула Кубок Испании
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Голден Стэйт Уорриорз — Атланта Хоукс прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Теннис 25 янв 2024 Кори Гауфф – Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Баскетбол 25 янв 2024 Саут Ист Мельбурн – Сидней прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Футбол 25 янв 2024 Мельбурн Сити – Аделаида Юнайтед прогноз и ставки на матч 25 января 2024 Теннис 25 янв 2024 Даяна Ястремская – Чжэн Циньвэн прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Футбол 25 янв 2024 Южная Корея – Малайзия прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Футбол 25 янв 2024 Иордания – Бахрейн прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Футбол 25 янв 2024 Саудовская Аравия – Таиланд прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Футбол 25 янв 2024 Киргизстан – Оман прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Футбол 25 янв 2024 Борнмут – Суонси прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года