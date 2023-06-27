Пирло возглавит клуб второго дивизиона
Новости футбола Сегодня, 09:31
Фото: твиттер Ювентуса
Известный наставник Андреа Пирло возглавит “Сампдорию”.
Стороны обсуждают контракт, который будет рассчитан на два года с возможностью продления еще на один.
Специалист уже провел три встречи с боссами “Сампдории”, последняя из которых состоялась 26 июня.
Напомним, что команда завершила сезон на последнем месте в турнирной таблице итальянской Серии А и вылетела во второй дивизион.
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