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Перишич выбрал для себя неожиданный клуб

Новости футбола Сегодня, 04:00
Перишич выбрал для себя неожиданный клуб Фото: твиттер сборной Хорватии

Полузащитник "Тоттенхэма" Иван Перишич принял решение вернуться на родину.

По данным журналиста Николо Скиры, опытный хорватский футболист планирует покинуть лондонский клуб во время летнего трансферного окна.

Источник пишет, что Перишич уже договорился о сотрудничестве с хорватским "Хайдуком".

Ожидается, что хавбек заключит контракт с хорватским клубом до середины 2025 года. Он перейдет в "Хайдук" на условиях свободного агента.

Перишич присоединился к "Тоттенхэму" только прошлым летом, до этого он играл за “Интер”. Также звездный футболист в свое время выступал за "Баварию", "Вольфсбург", "Боруссию" Дортмунд и "Брюгге".

В составе "Боруссии" и "Бавари" он становился чемпионом Германии, а в составе "Вольфсбурга" становился обладателем Кубка страны.

С "Интером" Перишич становился чемпионом Италии и победителем Кубка Италии. Кроме того, вместе со сборной Хорватии полузащитник доходил до финала чемпионата мира в 2018 году и брал бронзу чемпионата мира в 2022 году.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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