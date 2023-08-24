EN EN NG NG
Главная Новости Переход Канселу в Барселону может не состояться

Переход Канселу в Барселону может не состояться

Новости футбола Сегодня, 15:00
Переход Канселу в Барселону может не состояться Фото: инстаграм Жоау Канселу/Автор неизвестен

“Барселона” не может завершить трансфер правого защитника “Манчестер Сити” и сборной Португалии Жоау Канселу, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, каталонский клуб пока не может заявить футболиста из-за несоответствия правилам финансового фейр-плэй. Впрочем, все стороны уверены, что данные сложности удастся разрешить.

Ранее сообщалось, что “Барселона” арендует Канселу сроком на один год с правом последующего выкупа. Но если каталонский клуб выйдет в групповой этап Лиги чемпионов по итогам нынешнего сезона, то выкуп игрока станет обязательным. В этом случае каталонцы будут обязаны заплатить за португальца 25 миллионов евро.

29-летний Канселу перешел в “Манчестер Сити” летом 2019 года из туринского “Ювентуса”. Сумма трансфера составила 65 миллионов евро. Всего он провел за “горожан” 154 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал 22 результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года. Он также играл за “Бенфику”, “Валенсию”, “Интер” и “Баварию”.

Канселу с 2016 года играет за сборную Португалии. Всего он провел за португальскую национальную команду 44 матча, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач, а также получил семь желтых карточек и одну красную карточку. В сезоне-2018/2019 он становился победителем Лиги наций УЕФА.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Барселона Манчестер Сити Ла Лига Испания Премьер-лига Англия
Популярные новости
Аль-Наср Роналду купил победителя Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 11:43 Аль-Наср Роналду купил победителя Лиги чемпионов
Телеведущая телеканала Sky Sports восхитила сети фото с отдыха Новости футбола Сегодня, 08:17 Телеведущая телеканала Sky Sports восхитила сети фото с отдыха
Криштиану Роналду устроил истерику во время матча азиатской Лиги чемпионов Новости футбола Вчера, 01:00 Криштиану Роналду устроил истерику во время матча азиатской Лиги чемпионов
Аль-Наср Роналду вышел в групповой раунд азиатской Лиги чемпионов Новости футбола 22 авг 2023, 16:14 Аль-Наср Роналду вышел в групповой раунд азиатской Лиги чемпионов
Арсенал одержал тяжелую победу в лондонском дерби Новости футбола 21 авг 2023, 17:05 Арсенал одержал тяжелую победу в лондонском дерби
"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе скандального нападающего Новости футбола 21 авг 2023, 13:05 Манчестер Юнайтед объявил об уходе скандального нападающего
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:00 Переход Канселу в Барселону может не состояться Новости футбола Сегодня, 14:50 Марсель договорился о переходе аргентинского нападающего Интера Новости футбола Сегодня, 14:19 Челси потерял украинца Мудрика из-за травмы Новости футбола Сегодня, 13:50 Анчелотти оценил шансы Реала купить Мбаппе Новости футбола Сегодня, 13:20 Барселона сообщила о травме одного из лидеров команды Новости футбола Сегодня, 13:00 Аль-Ахли опередил европейские топ-клубы в борьбе за талантливого испанца Новости футбола Сегодня, 12:45 Рома Моуринью близка к трансферу нападающего сборной Ирана Новости футбола Сегодня, 12:20 Челси объявил о переходе 18-летнего бразильского таланта Новости футбола Сегодня, 11:55 Мохамед Салах хочет перейти в клуб из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 11:43 Аль-Наср Роналду купил победителя Лиги чемпионов
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 25 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч Халл Сити - Бристоль Сити 25 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч РБ Лейпциг - Штутгарт 25 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч Челси - Лутон 25 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч Сельта - Реал Мадрид 25 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Борнмут - Тоттенхэм 26 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Кардифф Сити - Шеффилд Уэнсдей 26 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Хаддерсфилд - Норвич Сити 26 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Брентфорд - Кристал Пэлас 26 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Ковентри Сити - Сандерленд 26 августа 2023 года