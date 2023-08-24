Переход Канселу в Барселону может не состояться

“Барселона” не может завершить трансфер правого защитника “Манчестер Сити” и сборной Португалии Жоау Канселу, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, каталонский клуб пока не может заявить футболиста из-за несоответствия правилам финансового фейр-плэй. Впрочем, все стороны уверены, что данные сложности удастся разрешить.

Ранее сообщалось, что “Барселона” арендует Канселу сроком на один год с правом последующего выкупа. Но если каталонский клуб выйдет в групповой этап Лиги чемпионов по итогам нынешнего сезона, то выкуп игрока станет обязательным. В этом случае каталонцы будут обязаны заплатить за португальца 25 миллионов евро.

29-летний Канселу перешел в “Манчестер Сити” летом 2019 года из туринского “Ювентуса”. Сумма трансфера составила 65 миллионов евро. Всего он провел за “горожан” 154 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал 22 результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года. Он также играл за “Бенфику”, “Валенсию”, “Интер” и “Баварию”.

Канселу с 2016 года играет за сборную Португалии. Всего он провел за португальскую национальную команду 44 матча, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач, а также получил семь желтых карточек и одну красную карточку. В сезоне-2018/2019 он становился победителем Лиги наций УЕФА.