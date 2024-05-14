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Тайсон Фьюри заявил, что поединок с Усиком "не важен" для него

Новости бокса Сегодня, 11:29
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Тайсон Фьюри заявил, что поединок с Усиком "не важен" для него Фото: Alex Pantling/Getty Images

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка за звание абсолютного чемпиона в хэвивейте против Александра Усика.

Цыганский Король заявил, что бой с Усиком не будет для него более важным, чем предыдущие поединки.

"Не думаю, что это дает мне какую-то дополнительную мотивацию, потому что этот бой будет таким же важным, как бой с Чисорой. А бой с Чисорой был так же важен, как и с Томом Шварцем. Каждый бой для меня очень важен. В этом случае каждый бой так же важен, как и предыдущий.

Дело в том, что я в восторге от боя, а не от наград или поясов. Только я и Усик сражаемся лицом к лицу, чтобы определить, кто будет лучшим в мире. Это меня волнует", — сказал Фьюри DAZN.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе запланирован на 18 мая и пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Однако позднее победитель будет лишен пояса IBF накануне боя двух обязательных претендентов Филипа Хрговича и Даниэля Дюбуа.

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