Тайсон Фьюри заявил, что поединок с Усиком "не важен" для него

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка за звание абсолютного чемпиона в хэвивейте против Александра Усика.

Цыганский Король заявил, что бой с Усиком не будет для него более важным, чем предыдущие поединки.

"Не думаю, что это дает мне какую-то дополнительную мотивацию, потому что этот бой будет таким же важным, как бой с Чисорой. А бой с Чисорой был так же важен, как и с Томом Шварцем. Каждый бой для меня очень важен. В этом случае каждый бой так же важен, как и предыдущий. Дело в том, что я в восторге от боя, а не от наград или поясов. Только я и Усик сражаемся лицом к лицу, чтобы определить, кто будет лучшим в мире. Это меня волнует", — сказал Фьюри DAZN.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе запланирован на 18 мая и пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Однако позднее победитель будет лишен пояса IBF накануне боя двух обязательных претендентов Филипа Хрговича и Даниэля Дюбуа.