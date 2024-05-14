Клуб из МЛС объявил о подписании легенды сборной Франции
Новости футбола Сегодня, 11:15
Фото: www.lafc.com
ФК Лос-Анджелес объявил о подписании контракта с легендарным французским форвардом Оливье Жиру.
Как сообщает пресс-служба клуба из МЛС, француз подписал соглашение до 2025 года с возможностью пролонгации до 2026 года.
Вчера Милан официально объявил об уходе 37-летнего Жиру из клуба.
Жиру перешел в Милан летом 2021 года из Челси за 4,8 миллиона евро. В текущем сезоне на счету французского форварда 16 голов и 9 результативных передач в 45 матчах во всех турнирах.
Ранее за свою карьеру Жиру также играл в составе Арсенала, Монпелье, Истры и Гренобля. С 57 голами в 131 матче он является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. Вместе с Ле Бле Оливье становился чемпионом мира-2018.
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