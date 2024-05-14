Клуб из МЛС объявил о подписании легенды сборной Франции

ФК Лос-Анджелес объявил о подписании контракта с легендарным французским форвардом Оливье Жиру.

Как сообщает пресс-служба клуба из МЛС, француз подписал соглашение до 2025 года с возможностью пролонгации до 2026 года.

Olivier Giroud is Black & Gold.



📝 Olivier Giroud joins #LAFC as a Designated Player through 2025 with an option for 2026.#LAFC | @Remitly — LAFC (@LAFC) May 14, 2024

Вчера Милан официально объявил об уходе 37-летнего Жиру из клуба.

Жиру перешел в Милан летом 2021 года из Челси за 4,8 миллиона евро. В текущем сезоне на счету французского форварда 16 голов и 9 результативных передач в 45 матчах во всех турнирах.

Ранее за свою карьеру Жиру также играл в составе Арсенала, Монпелье, Истры и Гренобля. С 57 голами в 131 матче он является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. Вместе с Ле Бле Оливье становился чемпионом мира-2018.