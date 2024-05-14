EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости НФЛ Самый дорогой в истории франшизы. Клуб НФЛ продолжил контракт со своей звездой

Самый дорогой в истории франшизы. Клуб НФЛ продолжил контракт со своей звездой

Новости НФЛ Сегодня, 10:47
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Самый дорогой в истории франшизы. Клуб НФЛ продлили контракт со своей звездой Фото: https://twitter.com/BleacherReport

Клуб НФЛ Детройт Лайонс подписал соглашение со своей звездой, квотербеком Джаредом Гоффом, сообщает ESPN.

Новое соглашение рассчитано на четыре года, игрок будет получать 212 миллионов долларов, который включает 170 миллионов долларов гарантийных выплат. Джаред Гофф становится самым высокооплачиваемым игроком в истории Детрой Лайонс.

Также, его среднегодовая заработная плата будет составлять $53 млн, что делает его вторым самым высокооплачиваемым квотербеком в НФЛ, уступая лишь Джо Бэрроу из Цинциннати Бенгалз ($55 млн).

В общем, в это межсезонье Детройт вознаградил трех своих звездных игроков, продлив контракты на сумму более 444 миллионов долларов с Гоффом, широким ресивером Амон-Ра Сент-Брауном и нападающим Пенеем Сьюэллом.

К слову, звезда чемпионов НФЛ Канзас-Сити Чифс Трэвис Келси подписал новый контракт со своим клубом. Как сообщается на официальной странице НФЛ в социальной сети X, новый контракт Келси с Канзас-Сити Чифс рассчитан на два года.

Популярные новости
Ан-Наср летом укажет на дверь трём звездам. Есть ли среди них Роналду? Новости футбола Сегодня, 08:28 Ан-Наср летом укажет на дверь трём звездам. Есть ли среди них Роналду?
Ужасающе. Защитник ПСЖ показал последствия травмы ахилла Новости футбола Сегодня, 02:15 Ужасающе. Защитник ПСЖ показал последствия травмы ахилла
Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости хоккея Вчера, 16:59 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
"AGUEROOOOOO". 12 лет назад случилась самая эпичная развязка сезона в АПЛ Новости футбола Вчера, 12:41 "AGUEROOOOOO". 12 лет назад случилась самая эпичная развязка сезона в АПЛ
(ВИДЕО) Отец Тайсона Фьюри рассек лоб после стычки с представителем команды Усика Новости бокса Вчера, 10:54 (ВИДЕО) Отец Тайсона Фьюри рассек лоб после стычки с представителем команды Усика
Прогнозы и ставки на бой Тайсон Фьюри - Александр Усик Новости бокса Вчера, 09:12 Тайсон Фьюри - Александр Усик прогнозы и ставки на бой
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 11:15 Клуб из МЛС объявил о подписании легенды сборной Франции Новости хоккея Сегодня, 11:02 НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста за употребление запрещенных веществ Новости НФЛ Сегодня, 10:47 Самый дорогой в истории франшизы. Клуб НФЛ продолжил контракт со своей звездой Новости футбола Сегодня, 10:41 WhoScored назвал команду 37-го тура английской Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 10:20 Реал отказался платить «целое состояние» за молодого таланта Новости футбола Сегодня, 10:16 Брайтон хотел подписать звезду и лидера Челси прошлым летом Новости тенниса Сегодня, 10:00 Определилась первая полуфиналистка турнира WTA в Риме Новости футбола Сегодня, 09:44 Слот определился со своим ассистентом в Ливерпуле Новости хоккея Сегодня, 09:42 Кубок Стэнли-2024: расписание, результаты и турнирная сетка Новости бокса Сегодня, 09:40 Сауль Альварес получил соперника для обязательной защиты титула IBF
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Эль-Гаиш – Исмаили прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Теннис Сегодня Стефанос Циципас – Алекс Де Минаур прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Хоккей Сегодня Канада – Австрия прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Хоккей Сегодня Польша – Франция прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Футбол Сегодня Осасуна – Мальорка прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Футбол Сегодня Роял АМ – Мамелоди Сандаунз прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Футбол Сегодня Рейнджерс – ФК Данди прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Футбол Сегодня Тоттенхэм – Манчестер Сити прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года представляет Сергей Коваль Футбол Сегодня Тоттенхэм – Манчестер Сити прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Футбол Сегодня Реал Мадрид – Алавес прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года