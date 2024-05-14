Самый дорогой в истории франшизы. Клуб НФЛ продолжил контракт со своей звездой

Клуб НФЛ Детройт Лайонс подписал соглашение со своей звездой, квотербеком Джаредом Гоффом, сообщает ESPN.

Новое соглашение рассчитано на четыре года, игрок будет получать 212 миллионов долларов, который включает 170 миллионов долларов гарантийных выплат. Джаред Гофф становится самым высокооплачиваемым игроком в истории Детрой Лайонс.

Также, его среднегодовая заработная плата будет составлять $53 млн, что делает его вторым самым высокооплачиваемым квотербеком в НФЛ, уступая лишь Джо Бэрроу из Цинциннати Бенгалз ($55 млн).

В общем, в это межсезонье Детройт вознаградил трех своих звездных игроков, продлив контракты на сумму более 444 миллионов долларов с Гоффом, широким ресивером Амон-Ра Сент-Брауном и нападающим Пенеем Сьюэллом.

К слову, звезда чемпионов НФЛ Канзас-Сити Чифс Трэвис Келси подписал новый контракт со своим клубом. Как сообщается на официальной странице НФЛ в социальной сети X, новый контракт Келси с Канзас-Сити Чифс рассчитан на два года.