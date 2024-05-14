НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста за употребление запрещенных веществ

НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста “Колорадо Эвеланш” Валерия Ничушкина на шесть месяцев, сообщает пресс-служба национальной хоккейной лиги.

Сообщается, что россиянин матчем плей-офф с Далласом провалил тест на употребление запрещенных веществ. Ничушкин будет отстранен от игры в хоккей минимум на шесть месяцев без сохранения заработной платы, а затем получит право подать заявление о восстановлении на работе.

Отмечается, что россиянин ранее находился в Программе помощи хоккеистам, которую проходят в случае алкогольной, наркотической или другой зависимости. Сам игрок ранее признавал наличие у себя зависимости, но не уточнял какой именно.

В этом сезоне Ничушкин установил рекорд НХЛ по голам (28) и очкам (53) в 54 играх. Россиянин также разделил лидерство по голам в плей-офф с Заком Хайманом из “Эдмонтон Ойлерз” (девять).

“Колорадо Эвеланш” во втором раунде плей-офф уступает Далласу 1:3 в серии.