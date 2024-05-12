Жирона – Вильярреал прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Жирона Коэф.: 1.72 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Один из поединков 36-го тура испанской Ла Лиги будет сыгран во вторник на арене "Монтиливи", где местная Жирона примет Вильярреал. Предлагаем прогноз на этот поединок от команды экспертов Dailysports.

Жирона

Оформив победу над Берселоной в родных стенах со счётом 4:2, "бело-красные" оформили выход в Лигу чемпионов. После этого последовал выезд на матч с Алавесом, где Жирона дважды выходила вперёд, однако не смогла взять три очка, пропустив решающий мяч на 90+9 минуте.

На текущий момент Жирона занимает второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги, опережая соседей из Барселоны на два балла, тогда как мадридский Реал имеет отрыв в 15 очков. Стоит отметить, что Жирона не проигрывает в 13-ти подряд домашних матчах в чемпионате, оформив на данном отрезке 11 побед при 2 ничейных результатах.

Вильярреал

"Жёлтая субмарина" ещё имеет шансы зацепиться за седьмую еврокубковую позицию. За три матча до конца турнира Вильярреал проигрывает Бетису четыре очка. В 35-ти матчах команда Марселино оформила 13-ть побед, проиграв также в 13-ти встречах.

В последнем туре Вильярреал в родных стенах принимал Севилью и оформил победу со счётом 3:2. "Жёлтая подлодка" дважды проигрывала по ходу матча, однако смогла не только сравнять счёт на 84-й минуте, но и вырвать победу на 90+7-й минуте. Эта победа стала третьей в последних четырёх турах для Вильярреала. На выезде команда Марселино в 17-ти матчах оформила всего шесть побед при таком же количестве поражений.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Жирона обыграла Вильярреал на выезде в первом круге со счётом 2:1

Перед этим Вильярреал имел серию из пяти побед кряду

В трёх матчах из пяти последних в этом противостоянии сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Жирона – Вильярреал прогноз

У Жироны соперник непростой, обыграть которого удалось впервые за долгий срок лишь в первом круге этого сезона. Тем не менее, считаем, что «красно-белым» под силу обыграть «жёлтую подлодку» и в родных стенах. Наша ставка «Победа Жироны» с коэффициентом 1.72.

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