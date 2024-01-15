Остановилась сердце на матче в Англии. Болельщик некогда топового клуба скончался в больнице

13 января стартовал матч 28-го тура Чемпионшипа между командами Болтон и Челтенхэм.

На 13-й минуте поединок был прерван. Болельщику хозяев Иэну Перслоу стало плохо. Судья Санни Сухвир Гилл остановил матч и увел игроков с поля.

Врачи команд побежали оказывать помощь фанату. Затем на машине скорой помощи его доставили в больницу.

Врачи местного госпиталя до последнего боролись за жизнь 71-летнего Перслоу. Он умер на следующий день, 14 января, в реанимации - остановка сердца.

“Покойся с миром, Иэн”, - сказано в сообщении пресс-службы Болтона.

Болтон является 4-кратным обладателем Кубка Англии (1923, 1926, 1929, 1958), а также победителем Суперкубка страны в 1958 году.

Сейчас команда располагается 3-м месте в Первой Лиге Англии (3-й по силе дивизон) с 51 очком. У лидера Портсмута 53 пункта.