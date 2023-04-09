"Осер" одержал крупную победу в Лиге 1

В матче 30-го тура чемпионата Франции “Осер” на выезде разгромил “Аяччо” со счетом 3:0.

Победу гостям принесли голы Бирама Туре и Нуну Да Кошты, а также автогол Микаэля Альфонса.

“Осер”, набрав 29 очков, вышел на 15-е место в турнирной таблице Лиги 1. “Аяччо” с 21 очком остался в зоне вылета на 19-й позиции.

“Аяччо” – “Осер” - 0:3 (0:3)

Голы: Туре, 3 - 0:1, Да Кошта, 6 - 0:2, Альфонс, 45 (автогол) - 0:3

“Аяччо”: Леруа, Альфонс (Диалло, 46), Гонсалес, Майембо (Авинель, 46), Коне, Баррето, Спадануда (Нури, 76), Кутадер, Маркетти (Мангани, 76), Амума (Сумано, 71), Эль-Идрисси.

“Осер”: Раду, Зедадка, Жанвье, Жубал, Равелосон, Пелленар, Бото, Отре, Дануа, Туре, Массенго, Ньянг, Аблин, Перрен, Эн, Да Кошта.

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