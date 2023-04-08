"Манчестер Сити" разгромил худшую команду АПЛ

В матче 30-го тура чемпионата Англии “Манчестер Сити” на выезде разгромил “Саутгемптон” со счетом 4:1.

Победу гостям принесли дубль Эрлинга Холанда, голы Джека Грилиша и Хулиана Альвареса. У хозяев отличился Секу Мара.

“Манчестер Сити”, набрав 64 очка, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Саутгемптон” с 23 очками остался на последнем, 20-м месте.

“Саутгемптон” – “Манчестер Сити” - 1:4 (0:1)

Голы: Холанд, 45 - 0:1, Грилиш, 58 - 0:2, Холанд, 68 - 0:3, Мара, 72 - 1:3, Альварес, 75 (с пенальти) - 1:4

“Саутгемптон”: Базуну, Беднарек, Белла-Кочап, Уокер-Питерс, Эльюнусси (Армстронг, 61), Уорд-Проуз, Лавиа (Диалло, 80), Мэйтленд-Найлз, Алькарас (Дженепо, 69), Сулемана (Мара, 69), Уолкотт (Перро, 80).

“Манчестер Сити”: Эдерсон, Аке (Серхио Гомес, 81), Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз (Уокер, 56), Гюндоган, де Брюйне, Грилиш, Родри (Филлипс, 81), Марез (Бернарду Силва, 56), Холанд (Альварес, 69).

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