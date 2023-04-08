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"Тоттенхэм" одержал тяжелую победу в АПЛ

Новости футбола Сегодня, 13:24
Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

В матче 30-го тура чемпионата Англии “Тоттенхэм” на своем поле обыграл “Брайтон” со счетом 2:1.

Победу лондонскому клубу принесли голы Сон Хын Мина и Харри Кейна. У гостей отличился Льюис Данк.

“Тоттенхэм”, набрав 53 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Брайтон” с 46 очками остался на седьмой позиции.

“Тоттенхэм” – “Брайтон” - 2:1 (1:1)
Голы: Сон Хын Мин, 10 - 1:0, Данк, 34 - 1:1, Кейн, 79 - 2:1

“Тоттенхэм”: Льорис, Порро, Дайер, Лангле, Ромеро, Перишич (Танганга, 90), Хейбьерг, Кулусевски (Данджума, 78), Скипп (Сарр, 88), Сон Хын Мин, Кейн.

“Брайтон”: Стил, Велтман (Энсисо, 85), Данк, Колуилл (Уэбстер, 69), Эступиньян, Гросс, Марч, Мак Аллистер, Кайседо, Митома, Уэлбек (Фергюсон, 66).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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