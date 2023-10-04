Опубликованы слова Рубиалеса во время судебного слушания

Состоялось слушание дела по обвинениям в сексуальном насилии, предъявленным Рубиалесу в отношении Дженни Эрмосо, сообщает Marca.

Заседание прошло 15 сентября, и опубликованы слова бывшего главы Федерации футбола Испании. Рубиалес представил свою версию событий и ответил на вопросы адвокатов футболистки.

"Мы выиграли чемпионат мира, у нас были взаимные проявления симпатии. Это не было так, что кто-то втайне увел кого-то в офис, чтобы принудительно поцеловать. Нет. Это было что-то столь естественное, перед глазами миллионов, между двумя людьми, которые жили вместе длительное время", - заявил он.

Кроме того, он спросил, почему ему нужно просить прощения, если все они были на эмоциях и радовались победе. Также он утверждал, что Эрмосо не говорит правду, даже когда говорит, что у него две дочери, потому что их на самом деле трое.

"Она брала меня везде, где могла, и я тоже. Через две-три минуты они все меня подхватили, подняли, швырнули. И в то время я не собираюсь говорить, что они не должны трогать, извините, мою задницу, мои колени или мое плечо. Мы выиграли чемпионат мира. Был невероятный эйфория и радость", - добавил Рубиалес.

Напомним, что FIFA отстранила Рубиалеса от должности президента Федерации футбола Испании из-за того, что он поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Также она дала показания в прокуратуре против Луиса.