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Определился чемпион Аргентины

Новости футбола Сегодня, 10:50
Определился чемпион Аргентины Фото: инстаграм "Ривер Плейт"/Автор неизвестен

В матче 25-го тура чемпионата Аргентины “Ривер Плейт” на своем поле обыграл “Эстудиантес” со счетом 3:1 и стал чемпионом.

В самом начале матча счет открыл Лукас Бельтран. На 18-й минуте второй гол забил Николас де Ла Крус, а на 31-й минуте счет до крупного довел Эсекьель Барко. В середине второго тайма единственный гол за гостей забил Мауро Мендес.

“Ривер Плейт”, набрав 57 очков, гарантировал себе чемпионский титул, став недосягаемым для конкурентов.

“Ривер Плейт” стал чемпионом Аргентины в 37-й раз и, тем самым, обновил рекорд страны. Ближайшим конкурентом является “Бока Хуниорс”, становившаяся чемпионом 29 раз.

“Ривер Плейт” - “Эстудиантес” - 3:1 (3:0)
Голы: Бельтран, 2 - 1:0, де Ла Крус, 18 - 2:0, Барко, 31 (с пенальти) - 3:0, Мендес, 67 - 3:1

“Ривер Плейт”: Армани, Каско, Гонсалес (Рохас, 81), Пауло Диас, Энцо Диас, Алиендро, Перес, де Ла Крус, Барко, Фернандес (Солари, 57), Бельтран (Борха, 67).

“Эстудиантес”: Саппа, Мас, Фернандес (Сапиола, 78), Лолло, Манкусо, Годой (Гуасон, 68), Аскасибар, Родригес (Соса, 68), Зуки, Роллхайзер (Мендес, 46), Каррильо (Морено, 46).

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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