Определились четвертьфинальные пары молодежного чемпионата Европы
Новости футбола Сегодня, 16:54
Евро-2023
На молодежном чемпионате Европы (U21) завершился групповой турнир и определились четвертьфинальные пары.
Сборная Украины сыграет со сборной Франции.
Пары ¼ финала Евро-2023 выглядят так:
1 июля
Грузия - Израиль
Испания - Швейцария
2 июля
Англия - Португалия
Франция - Украина
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