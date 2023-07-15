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Официально: Лионель Месси перешел в американский клуб

Новости футбола Сегодня, 15:06
Официально: Лионель Месси перешел в американский клуб Фото: сайт "Интер Майами"/Автор неизвестен

Пресс-служба “Интер Майами” на официальном сайте объявила о переходе нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

Футболист являлся свободным агентом и поэтому достался американскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Условия контракта не разглашаются, но известно, что Месси стал самым высокооплачиваемым игроком в североамериканской лиге MLS.

35-летний Месси ранее выступал за “Барселону” и “Пари Сен-Жермен”. За каталонский клуб он провел 778 матчей во всех турнирах, забил 672 гола и отдал 303 результативные передачи. За ПСЖ он сыграл 75 матчей, забил 32 гола и отдал 35 результативных передач. Месси является 10-кратным чемпионом Испании и 2-кратным чемпионом Франции, 7-кратный обладатель Кубка Испании, 8-кратный обладатель Суперкубка Испании, 1-кратный обладатель Кубка Франции, 4-кратный победитель Лиги чемпионов, 3-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 3-кратный победитель Клубного чемпионата мира.

Месси с 2005 года играет за сборную Аргентины. Всего он провел за аргентинскую национальную команду 175 матчей, забил 103 гола и отдал 56 результативных передач, а также получил девять желтых и две красные карточки.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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