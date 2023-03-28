Один из членов тренерского штаба “Челси” попросился в "Баварию"

Один из членов тренерского штаба “Челси” Энтони Барри выразил желание перейти в мюнхенскую “Баварию”.

В Германии он хочет воссоединиться с бывшим коллегой Томасом Тухелем.

При этом лондонский клуб не спешит расставаться со своим сотрудником и требует компенсацию за его уход.

В настоящее время “Бавария” и “Челси” находятся в процессе переговоров по этому вопросу.