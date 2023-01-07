"Ньюкасл" неожиданно вылетел из Кубка Англии

В матче 3-го раунда Кубка Англии “Ньюкасл” проиграл “Шеффилд Уэнсдей” из 3-го дивизиона со счетом 1:2 и вылетел из турнира.

Победу хозяевам принес дубль Джоша Уиндасса. У “сорок” отличился Бруно Гимараэс.

“Шеффилд Уэнсдей” – “Ньюкасл” - 2:1 (0:0)

Голы: Уиндасс, 52 - 1:0, Уиндасс, 65 - 2:0, Бруно Гимараэс, 69 - 2:1

“Шеффилд Уэнсдей”: Доусон, Джеймс, Иорфа, Макгиннесс, Палмер (Хант, 88), Деле-Баширу (Адениран, 46), Джонсон, Волкс, Байерс (Бейкинсон, 90), Уиндасс (Уилкс, 90), Смит (Патерсон, 88).

“Ньюкасл”: Дубравка, Манкильо, Ласселс, Ботман, Льюис (Триппьер, 69), Андерсон (Уиллок, 60), Лонгстафф (Бруно Гимараэс, 60), Ритчи, Мерфи (Альмирон, 60), Жоэлинтон, Исак (Вуд, 46).

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