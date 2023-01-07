"Ньюкасл" неожиданно вылетел из Кубка Англии
Новости футбола Сегодня, 15:00
Фото: инстаграм "Шеффилд Уэнсдей"/Автор неизвестен
В матче 3-го раунда Кубка Англии “Ньюкасл” проиграл “Шеффилд Уэнсдей” из 3-го дивизиона со счетом 1:2 и вылетел из турнира.
Победу хозяевам принес дубль Джоша Уиндасса. У “сорок” отличился Бруно Гимараэс.
“Шеффилд Уэнсдей” – “Ньюкасл” - 2:1 (0:0)
Голы: Уиндасс, 52 - 1:0, Уиндасс, 65 - 2:0, Бруно Гимараэс, 69 - 2:1
“Шеффилд Уэнсдей”: Доусон, Джеймс, Иорфа, Макгиннесс, Палмер (Хант, 88), Деле-Баширу (Адениран, 46), Джонсон, Волкс, Байерс (Бейкинсон, 90), Уиндасс (Уилкс, 90), Смит (Патерсон, 88).
“Ньюкасл”: Дубравка, Манкильо, Ласселс, Ботман, Льюис (Триппьер, 69), Андерсон (Уиллок, 60), Лонгстафф (Бруно Гимараэс, 60), Ритчи, Мерфи (Альмирон, 60), Жоэлинтон, Исак (Вуд, 46).
Не пропустите: “Тоттенхэм” победил “Портсмут” в Кубке Англии.
Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 14:31 "Ювентус" одержал 8-ю победу подряд в Серии А
Новости футбола Сегодня, 13:00 "Барселона" и "Реал" узнали соперников в 1/8 финала Кубка Испании
Новости футбола Сегодня, 12:12 "Реал" неожиданно проиграл "подводникам" в матче Ла Лиги
Новости футбола Вчера, 18:09 ПСЖ победил клуб 3-го дивизиона в Кубке Франции
Новости футбола Вчера, 18:05 "Манчестер Юнайтед" уверенно выиграл в Кубке Англии
Новости футбола Вчера, 15:14 "Аль-Наср" нацелился на звездного форварда "Реала"
Лучшие букмекерыВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:30 "Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда сборной Нидерландов. Он блеснул на ЧМ-2022 Новости футбола Сегодня, 16:15 Роналду опубликовал мотивационные фото из спортзала Новости футбола Сегодня, 15:50 "Реал" определился со стратегией по трансферу Беллингема Новости футбола Сегодня, 15:30 "Челси" нашел альтернативу Мудрику в Бундеслиге Новости футбола Сегодня, 15:15 "Аль-Наср" выгнал известного футболиста ради Роналду Новости футбола Сегодня, 15:00 "Ньюкасл" неожиданно вылетел из Кубка Англии Новости футбола Сегодня, 14:31 "Ювентус" одержал 8-ю победу подряд в Серии А Новости футбола Сегодня, 13:00 "Барселона" и "Реал" узнали соперников в 1/8 финала Кубка Испании Новости футбола Сегодня, 12:12 "Реал" неожиданно проиграл "подводникам" в матче Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 11:58 "Лион" добился победы в Кубке Франции
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 08 янв 2023 Сампдория - Наполи прогноз и ставка на матч Серии А 8 января 2023 года Футбол 08 янв 2023 Милан - Рома прогноз и ставка на матч Серии А 8 января 2023 года